"الصحة الإماراتية" تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، مساء الجمعة، تسجيل 370 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 3360 حالة، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".





وقالت وزارة الصحة: إنه تم إجراء أكثر من 49,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم .





كما كشفت عن تسجيل وفاة حالتين لمصابين من الجنسية الآسيوية نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، خاصةً وأنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 16 حالة، مؤكدة على شفاء 150 حالة جديدة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 418 .





وأعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.



