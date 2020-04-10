بوصلة "رقص".. سمية الخشاب تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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تحرص الفنانة سمية الخشاب على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور خاصة بها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



ونشرت سمية الخشاب عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو لها وهى ترقص على أغنية "بالحلال"، وهى ترتدي عباية سمراء.



وكانت آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب كليب أغنيتها الجديدة "عربية أنا"، والتي طرحته الشهر الماضي عبر قناتها الخاصة على" يوتيوب"، ومن إخراج اللبنانية راندا قديح، وتم تصويره وسط الجبال على حدود سوريا، في درجة حرارة تصل إلى 5 درجات مئوية.



"عربية أنا" كلمات محمد حسن وهشام صادق ومن ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري، وتقول سمية، إن الكليب تم تصويره على مدار يومين، وبسببها توقف التصوير أكثر من مرة بسبب سقيع الطقس، نظرًا لارتدائها ملابس صيفية وهو ما يتطلبه الكليب ورؤيته الإخراجية، متوقعة أن ينقلها هذا العمل إلى مكانة مختلفة في عالم الغناء في حالة نجاح الأغنية التي تحمل رسالة قوية لكل نساء الوطن العربي.



وتقول كلمات الأغنية عربية أنا.. قالوا فيها الجمال هبة من ربنا.. القوام والدلال عربية أنا والتاريخ ياما قال عربية أنا.. شمس وقت الغروب عربية أنا صعب عنها تتوب وعربية أنا.. أقوي من الخيال.