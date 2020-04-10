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رسميا المكسيك تخضع لاتفاق خفض الإنتاج النفط بأوامر أمريكية

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:16 م
النفط
النفط

أعلن دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن المكسيك ستكون ملتزمة باتفاق خفض إنتاج النفط الذي توصلت إلية منطمة أوبك مع روسيا.

 

وقال ترامب، إن نصيب المكسيك من خفض اتفاق الإنتاج سيكون بنحو 100 ألف برميل يوميا.

 

وكان المكسيك الدولة الوحيدة التى اعترضت على اتفاق خفض الانتاج الذي توصلت إلية الولايات المتحدة بالتعاون مع روسيا والسعودية بواقع 10 ملايين برميل، وهو الاتفاق الذي يأمل منه أن يساهم في رفع أسعار النفط بعد تراجعها إلى أدني مستويتها.


 ومن جانبه قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الجمعة إن الولايات المتحدة على تنفيذ خفض إضافي لإنتاج النفط قدره 250 ألف برميل يوميا لمساعدة المكسيك على القيام بمساهمتها في التخفيضات العالمية.

وفي مؤتمر صحفي، قال لوبيز أوبرادور إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث معه يوم الخميس قبل أن تقول المكسيك إنها ستخفض الإنتاج 100 ألف برميل يوميا، وهو أقل مما يرغب فيه منتجو النفط من الأساس.

وقال ”الرئيس ترامب قال إن الولايات المتحدة تتعهد بخفض 250 ألف (برميل)، علاوة على ما ستقوم بفعله، من أجل المكسيك، على سبيل التعويض“.

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الكلمات المفتاحية

المكسيك واتفاق خفض الانتاج المكسيك اسعار النفط

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