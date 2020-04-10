"سلمان للإغاثة" يواصل تقديم خدماتها للاجئين السوريين في الزعتري

قامت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، بمواصلة تقديم خدماتها لقاطني المخيم.





وراجع العيادات أمس 204 مرضى، إذ استقبلت عيادة الباطنية 51 حالة من مرضى الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والربو، كما استقبلت عيادة الأطفال 43 طفلا وتمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، فيما راجع قسم الطوارئ 16 مريضا، وقسم عيادة الأسنان 12 مريضًا.





كما استقبلت العيادة النسوية 64 امرأة تمت معاينتهن وفحصهن وصرف الأدوية اللازمة لهن، وراجع عيادة الأذن والأنف 11 مريضًا ممن يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوزات والأذن الوسطى، كما تم عمل تحليل لـ 5 مرضى بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء صور إشعاعية لمريضين اثنين، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 168 وصفة طبية.









ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الجمعة، عن تسجيل 364 إصابة جديدة بكورونا؛ ليصل الإجمالى إلى 3651 إصابة، و651 متعافى من الوباء و47 حالة وفاة.



وأكد المتحدث باسم الوزارة، عدم تسجيل أى حالات إصابة بين العالقين السعوديين القادمين من مملكة البحرين، وهناك إجراءات مشددة فى المطارات للكشف عن الحالات و للوقاية من انتشار الإصابة.







