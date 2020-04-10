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"سلمان للإغاثة" يواصل تقديم خدماتها للاجئين السوريين في الزعتري
الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:55 م
الفجر السعودي
قامت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، بمواصلة تقديم خدماتها لقاطني المخيم.
وراجع العيادات أمس 204 مرضى، إذ استقبلت عيادة الباطنية 51 حالة من مرضى الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والربو، كما استقبلت عيادة الأطفال 43 طفلا وتمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، فيما راجع قسم الطوارئ 16 مريضا، وقسم عيادة الأسنان 12 مريضًا.
كما استقبلت العيادة النسوية 64 امرأة تمت معاينتهن وفحصهن وصرف الأدوية اللازمة لهن، وراجع عيادة الأذن والأنف 11 مريضًا ممن يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوزات والأذن الوسطى، كما تم عمل تحليل لـ 5 مرضى بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء صور إشعاعية لمريضين اثنين، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 168 وصفة طبية.
ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الجمعة، عن تسجيل 364 إصابة جديدة بكورونا؛ ليصل الإجمالى إلى 3651 إصابة، و651 متعافى من الوباء و47 حالة وفاة.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، عدم تسجيل أى حالات إصابة بين العالقين السعوديين القادمين من مملكة البحرين، وهناك إجراءات مشددة فى المطارات للكشف عن الحالات و للوقاية من انتشار الإصابة.
وكانت وزارة الصحة السعودية قد شددت على ضرورة التباعد الاجتماعى للحد من انتشار هذا الوباء، وأن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) تُعد من أهم الإجراءات التي من شأنها التقليل من عدد الإصابات، مؤكدة أن بقاء الناس في منازلهم فيه حماية للمجتمع من انتشار الفيروس.
وأضافت الوزارة فى تصريحات سابقة، أن التزام المجتمع بالإجراءات في هذه المرحلة يُعد أمرا أساسًا، وإجراءً فعّالا لمنع انتقال فيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات العزل المنزلي للمخالطين للحالات الإيجابية حتى تظهر نتائج العينة وحتى تنتهي فترة الحجر الصحي التي تمتد إلى 14يوماً، إلى جانب تقليل الخروج إلى الأماكن العامة وخاصة مواقع التسوق.
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