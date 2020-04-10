"عبدالله الثاني": الأردن ستتجاوز أزمة كورونا بتعاون المؤسسات



وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مساء اليوم الجمعة، دعوة إلى جميع المؤسسات في بلاده للتعاون في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" ، مؤكداً على أنه على ثقة بأن البلاد ستتجاوز الأزمة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية " بترا" .

وكانت وزارة الصحة الأردنية، قد أعلنت يوم أمس الخميس، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 372.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إنه "تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 7، فيما تعافت 11 حالة، ليصل عدد حالات الشفاء إلى 161"، بحسب ما ذكرت "بترا" .

وأشار سعد جابر إلى أنه بدءا من الخميس سيتم إجراء فحوصات عشوائية شرق العاصمة عمّان وفي المخيمات.



هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و 638 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 100 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 369 ألف شخص للشفاء، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولي عالمياً من جهة عدد الإصابات بتسجيلها أكثر من 450 ألف حالة.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.





وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.