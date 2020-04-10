"بداية الحرب".. خالد النبوي يروج للحلقة الـ11 من مسلسل "ممالك النار"

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شارك الفنان خالد النبوي صورة له من مشهد في مسلسل "ممالك النار"، المذاع على قناة " CBC" الساعة 11 مساء والذي يشارك فيه بجانب "النبوي" عدد من الفنانين منهم محمود نصر وياسين بن قمرة.



وكتب "النبوي" تعليقا على الصورة مروجا لحلقة اليوممن مسلسله "ممالك النار" قائلا "الليلة الحلقة ال11 من ممالك النار الساعة 8على قناة CBC السلطان أشرف طومان باي نهاية الحرب".



"ممالك النار" يشارك فيه عدد من الفنانين بجانب خالد النبوي منهم ياسين بن قمرة ومحمود نصر ورشيد عساف وسهير بن عمارة وكندة حنا وعبد المنعم عمايري وهو من إخراج بيتر ويبر.



ويتحدث المسلسل عن الحروب والمعارك التي حدثت بين المماليك والعثمانيين وانخضاع المماليك للعثمانين وانضمام مصر والشام إلى العثمانيين.



ويخوض خالد النبوي السباق الرمضاني المقبل من خلال مشاركته في مسلسل "لما كنا صغيرين" ومعه عدد من الفنانين منهم ريهام حجاج ومحمود حميدة ونسرين أمين وكريم قاسم وهاني عادل وهو من إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة