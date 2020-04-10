خاص.. محمد محي يرد على جمهوره ويكشف تفاصيل ألبومه الجديد



وقال الفنان محمد محي في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأنه سعيد باستقبال الجمهور له بعد غياب طويل، ودعمهم بيشجع على الاستمرار.



وأشار بأنه من المقرر أن يطرح الأغنية الثالثة من الألبوم في أيام عيد الفطر المبارك، وأضاف بأنه لم يستقر على تصوير فيديو كليب لإحدى أغاني الأبوم.



ويتعاون محمد محيى في الألبوم مع الشعراء أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وأحمد مرزوق وعنتر هلال إيهاب عبده وأشرف أمين ونور الدين حمدي ونور الدين مصطفى وهاني رجب وسلطان صلاح الشاعر الراحل رضا أمين.



كما يتعاون مع الملحنين محمد رحيم ووليد سعد ومصطفى عوض وإيهاب عبد الواحد ومدين وحمادة النادي ومحمود شريف وكريم حمدي ومديح، ويضم الألبوم عدد من الأغاني من ألحان محمد محيي، فيما اقتصرت التوزيعات الموسيقية على كل من فهد ومحمد العشى ورفيق عاكف.



آخر ألبومات محمد محيي، كان ألبوم "مظلوم" والذى طرحه عام 2008 وتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وكان من ضمن الأغاني "زي كتير" و"ولاحاسس" و"شبابى رخصته" و"مظلوم" و"مرة سبتك" و"مفيش حاجة" و"كبرت عليا" و"فكرانى بحبها" و"المسينى" و"مبقتش فاضي" ويراهن على ألبومه المقبل بقوة خلال مشواره الغنائي.



وطرح من ألبومه الجديد أغنية "سهرانين" الذي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها وانتشارًا واسعا بين محبين محي، والثانية تم طرحها عبر قناته الرسمية على موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل إسم "فوضت أمري" وتخطت حاجز المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.