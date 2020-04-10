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بفيديو نادر.. حكاية أغنية "الأراجوز" وسبب إعجاب عمر الشريف بها

الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:37 م
الارجوز
الارجوز
ريهام كمال
حكاية أغنية، اليوم مختلفة كثيرًا ونخرج بها عن الإطار المعتاد لنحتفل بذكرى ميلاد "لورانس العرب" الفنان العالمي عمر الشريف.

وقصتنا اليوم عن أغنية "الأراجوز" من الفيلم الذي يحمل نفس الإسم وهي أداء صوتي للفنان العالمي عمر الشريف.

تدور القصة أن المخرج هانى لاشين، عرض فيلم الأراجوز على عمر الشريف، اعجب جدًا بالقصة بسبب أن الأراجوز لسانه فصيح ولا ينطق غير الحق.

وقال عمر الشريف، له عاوز أعمل الفيلم ده، وبدأ في الإعداد له واتمرن على إيد أراجوز وقال له هناك حلقة معدنية توضع في الحلق لتغير الصوت ونصحه بعدم تجربة وضع هذه الحلقة لوحده لأنه لابد من مخضرم يقوم بذلك لأنها توضع في نهاية الحلق ومن الممكن أن تسقط فيه.

وهو ما حدث بالفعل سقطت في الحلق بالخطا وضرب على ظهره لكي تسقط قبل بلعها، وتعلم هو بنفسه صوت الأراجوز وقلده بصوته الطبيعى بدون الحلقة المعدنية وقام بتدريبه لمدة أسبوعين أراجوز اسمه "هشام".

بدأ عمر الشريف، والمخرج هاني لاشين، في إعداد السيناريو لمدة عام، وصور في شهرين، وكان هو أول فيلم مصري له بعد عمله في الخارج.

كان عمر الشريف، يحمل هم كبير من هذا الفيلم، ولأن قلبه كان على الفيلم المصرى الموجه إلى جمهوره خاصة أنه لديه صلة حب كبيرة مع الجمهور المصرى ولا يريد أن يخيب ظنهم أو يزعل منه ولذلك كان شايل همه بشكل كبير، وأتعبه ذلك كثيرًا.

قام عمر الشريف، بغناء أغنية الأراجوز التي تحمل نفس اسم الفيلم، بصوته وهي من كلمات سيد حجاب، ومن ألحان عمار الشريعي.

كلمات الأغنية كانت تعبر تمامًا عن شخصية بطل الفيلم، وهو عمر الشريف،.تكشف جزءًا كبيرًا من فلسفته في الحياة، في التعامل مع الأزمات والنكبات والسقطات، موقفه الواضح والحاد، في نفس الوقت من الظلم، وهو ما أعجب "الشريف" كثيرًا.

وأكد عمر الشريف، ذلك حين قال: "عندما أرى ما يحدث في العالم بين الديانات المختلفة، أشعر بالحزن والغضب من الصراعات التي قد تنتهي بالقتل والحروب، من المثير للسخرية أن يكون الدفاع عن الله بالقتل والتوحش، أنا أؤمن بالله وأؤمن بالأديان، لكن ما لا أفهمه، هو إصرار اليهود مثلًا على أنهم هم من سيدخلون الجنة والباقين إلى الجحيم، نفس الشيء ينطبق على المسلمين والمسيحيين، من السخف أن نخصص عدل الله ونقتطعه بهذا الشكل".

وخصت أرملة الموسيقار الكبير عمار الشريعي، برنامج في مصر، والذي عرض على فضائية cbc، مقطع فيديو يعرض للمرة الأولى، من كواليس تسجيل عمر الشريف، مع "الشريعي" في احد الإستديوهات.أغنية "الأراجوز".

وظهر عمر الشريف، خلال الفيديو، وهو يغنى كلمات الأراجوز داخل أحد الأستوديوهات، مازحًا مع الموسيقار الراحل بسبب حفظه، قائلًا: "انت مخك دفتر".

فيلم الأراجوز بطولة عمر الشريف، ميرفت أمين، هشام سليم، أحمد خليل، ومن إخراج هاني لاشين.

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