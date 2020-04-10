رسميًا.. الأسعار الجديدة للمواد البترولية

أعلنت لجنة التسعير التلقائي، تعديل سعر بيع بنزين 95 ليصبح 8 جنيهات و50 قرشا للتر، وتعديل سعر بيع بنزين 92 ليصبح 7 جنيهات 50 قرشا للتر، وفقا لما أعلنته فضائية إكسترا نيوز.





وكما أعلنت لجنة التسعير التلقائي، تعديل سعر بنزين 80 ليصبح 6 جنيهات و25 قرشا للتر، على أن يكون بدء االعمل بالتسعيرة الجديدة اعتبارا من غد السبت 8 صباحا.





ويأتي ذلك في ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي تمر بها أسواق النفط العالمية، وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.