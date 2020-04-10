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القيروان تسجل سادس اصابة بفيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:55 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان حمدي الحذري، صباح اليوم الجمعة انه تم تسجيل سادس إصابة مؤكدة بولاية القيروان وهي لشابة بالغة من العمر 22 سنة عائدة من تركيا منذ يوم 19 مارس الفارط.

وأضاف في تصريح لـ(وات )، ان الحالة الصحية للمصابة مستقرة وأنّها التزمت الحجر الصحي الذاتي منذ عودتها، ولكن أعراض الاصابة ظهرت عليها بعد 21 يوما من عودتها.

وأوضح في هذا الشأن ان الإدارة الجهوية للصحة بالقيرون قامت باتخاذ إجراء يتمثل في الترفيع في عدد ايام الحجر الصحي إلى 21 يوما عوض ال 14 يوما المعمول بها حاليا، نظرا لان عددا من الحالات ثبتت اصابتها بعد انقضاء 14 يوما من الحجر الصحي، حسب قوله.

وتجدر الاشارة إلى أن الاصابات الستّ المسجّلة بالجهة، تتوزع الى 4 حالات مستوردة وحالتين محليتين، علما وان أحد المصابين بصدد التماثل للشفاء ومصاب اخر اصيل مدينة القيروان اثبتت التحاليل اصابته، وهو تحت الرعاية الصحية بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة حاليا.

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