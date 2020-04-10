الصحة: بدء استخدام جهاز تحليل كورونا في محافظة قنا

أعلن الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة في محافظة قناة، عن بدء استخدام أجهزة تحليل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بمحافظة قنا، موجًها الشكر لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، واللواء اشرف الداودى محافظ قنا.





وقال "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إن فريق طبي قام بتركيب الأجهزة وتدريب الأطقم الطبية على استخدام الجهاز، لافتًا إلى أن كافة التحاليل الخاصة بالمحافظة يتم إجراءها في المستشفى التابعة للوزارة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حالات الوفاة منذ تفشي كورونا إلى 135 حالة وفاة، موضحة أن 30 ٪ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.





وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





كما ذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحة أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.





وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.





وقال المتحدث الرسمي، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأكد المتحدث، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



