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هكذا أعلن محمد محمود عبد العزيز عن ميلاد ابنته 'حبيبة'

الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:46 م
محمد محمود عبدالعزيز
محمد محمود عبدالعزيز
روان هيثم
نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتضمنت هذه الصورة اسم ابنته الجديدة يعلن عن ولادتها قائلا: "ماشاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، والحمدلله ربنا رزقنا بحبيبة كريم محمود عبد العزيز مبروك نورتي الدنيا".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: الف مبروك يا نجم ربنا يباركلك فيها وينبتها نباتا صالحا يارب.

يذكر أن محمد محمود عبد العزيز شارك فى مسلسل "هوجان" الذي من بطولة كلا من محمد إمام، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول، المسلسل تأليف محمدصلاح العزب،إخراج شرين عادل، إنتاج سينرجى.

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