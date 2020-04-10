غادة عبدالرازق تطرح البوستر الدعائي لمسلسلها الجديد "سلطانة المعز"

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نشرت الفنانة غادة عبد الرازق البوستر الدعائي لمسلسل "سلطانة المعز"، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، المقرر عرضه والدخول به في السباق الرمضاني 2020.



وعلقت الفنانة غادة على البوستر قائلة" رمضان إن شاء الله ٢٠٢٠.. سلطانة المعز إخراج محمد بكير وتأليف أياد إبراهيم ومدير تصوير هيثم زنيتا.. إن شاء الله"، وجاءت التعليقات إيجابية من متابعيها، وهنأت الفنانة زينة قائلة:" مبروك حبيبتي بالنجاح يارب"، كما علق الفنان محمد كيلاني، فيفي عبدو، هند صبري، درة و الفنان هيثم شاكر.



والجدير بالذكر يدور المسلسل في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها، يشارك في بطولة المسلسل غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، مي الغيطي، محمد حاتم، إنتصار، والمسلسل تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.



ومن ناحية أخرى تشارك غادة عبدالرازق في فيلم "حفلة 9"، ويشارك في بطولة هذا العمل طارق لطفي، وأحمد وفيق، ومحمود البزاوي، وطارق صبري، ونهال عنبر وكمال أبو راية، والمطربة جنات عبد المنعم، وأحمد دبور، والطفلة سلمى ربيع، وتجسد"عادل" شخصية سيدة تدعى "روز" وتعمل راقصة باليه، العمل إخراج عبد المنعم ربيع، إنتاج الربيع للإنتاج الفني عبد المنعم ربيع.

