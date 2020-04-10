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عاجل .. موعد تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بعد انخفاضها

الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:01 م
موعد تطبيق أسعار البنزين الجديدة
موعد تطبيق أسعار البنزين الجديدة
الفجر الاقتصادي

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البتروالية أنه بداية من الغد السبت سيتم تطبيق أسعار البنزين الجديدة بعد خفضها 25 قرشا للتر الواحد بينما لم تتغير أسعار السولار.

 

أسباب انخفاض أسعار البنزين:


وكانت اللجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها قد اجتمعت اليوم الجمعة واستعرضت متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى يتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.

وفى ضوء الظروف الاستثنائية الغير مسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزم ة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط ، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.وبناء على ذلك فقد تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى كما يلى

 

أسعار البنزين الجديدة بعد خفضها:

البنزين ٩٥ 8.50جنيه للتر بدلا من 8.75 جنيه للتر.

البنزين  ٩٢ 7.50 جنيه للتر بدلا من 7.75 جنيه للتر.

البنزين 80 6.25 جنيه للتر بدلا من 6.50 جنيه للتر.

استقر سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

 

 

 

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