بحجاب.. ياسمين الخطيب تطل على جمهورها

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تحرص الإعلامية ياسمين الخطيب على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور من يومياتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشرت ياسمين الخطيب صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ولاقت الصورة العديد من التعليقات منها "بسم الله مشاء الله، توبتي إلى الله ياياسمين، قمر مشاء الله، ربنا يبارك فيكي ويحفظك".



يشار إلى أن ياسمين الخطيب بدأت كتابة المقالات عام 2010، وكان مقالها الأول عن أوجه التشابه بين نشأة الأحزاب الشيوعية في مصر ونشأة الدولة القرمطية، لتنتظم بعد ذلك في كتابة المقالات الأسبوعية في الشأن السياسي والتشكيلي والعام ، وكتبت في معظم الصحف المصرية منها الأخبار والوطن والأحرار وفيتو والدستور. ورأست تحرير القسم الإجتماعي بجريدة صوت الأمة عام 2015



وأصدرت العديد من الكتب كان أولها كان كتاب "التاريخ الدموي"، الذي تناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتاب "قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة"، ثم كتاب «كنت في رابعة» الذي سردت به تفاصيل مغامرتها متخفية بالنقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، وأخيراً كتاب "ولاد المرة" الذي تضمن مقالات سياسية ونسوية، وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.



بدأت العمل الإعلامي بأحد برامج قناة روتانا مصرية من خلال فقرة ثقافية عن أهم الكتب والجوائز الأدبية، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف، تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق «من الآخر»، كانت مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية. وقدمت برنامج إذاعي بعنوان (كيميت تحت الإحتلال).