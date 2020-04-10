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"الفجر الفني" يكشف عن سبب تغيير اسم مسلسل يسرا من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد"

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:03 م
يسرا
يسرا
لمياء علي
فوجئ الجمهور بقرار صناع مسلسل دهب عيرة للنجمة يسرا بتغيير الإسم إلى خيانة عهد وذلك بالرغم من طرح البرومو الدعائي له بالاسم القديم.

وأكدت مصادر خاصة للفجر الفني أن السبب في التغيير تمثل في اعتراض من إحدى قنوات دبي الناقلة للعمل على اسم دهب عيرة وذلك لأن الكلمة تحمل عندهم معنى غير مناسب ومختلف عما نعرفه هنا في مصر.

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبرى، وهنادى مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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