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تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني تطورات مثيرة في أزمة أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي.

واشار تركي آل الشيخ إلى أن أحمد فتحي ظهير الأهلي عاد لفتح مفاوضات جديدة مع الأهلي لتمديد عقده وذلك في رسالة نشرها المستشار عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك: "رجع يخبط الباب؟ المفروض بثلث السعر الآن يبدء التفاوض".

وكان احمد فتحي قد رفض فكرة تمديد عقده مع الأهلي في الايام الماضية بالرغم من تقديم النادي العديد من العروض للاعب والذي آثر على الرحيل عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

وانتشرت أنباء عن اتجاه أحمد فتحي للتوقيع مع فريق بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد الرحيل عن الأهلي.

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