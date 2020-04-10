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استقبال أكثر من 3200 متطوع صحي في أول ساعات التسجيل بالمنطقة الشرقية
الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:01 م
الفجر السعودي
استقبلت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الراغبين بالتطوع الصحي فور تدشينه من وزارة الصحة بعد صدور الأمر السامي وذلك للمساهمة في مواجهة جائحة كورونا.
وتضمن الأمر السامي الكريم تشكيل فرق تنفيذية في المديريات الصحية في كل منطقة للإشراف على المتطوعين وتوزيعهم وتفويجهم على أن ينسق كل فريق فرعي مع إمارة المنطقة في الاعمال والمهمات التي تتطلب ذلك.
وأشارت المديرية انه خلال الساعات الأولى استقبلت الشؤون الصحية اكثر من 3200 طلب مشاركة في التطوع الصحي.
ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 364 إصابة جديدة بكورونا؛ ليصل الإجمالى إلى 3651 إصابة، و651 متعافى من الوباء و47 حالة وفاة.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، عدم تسجيل أى حالات إصابة بين العالقين السعوديين القادمين من مملكة البحرين، وهناك إجراءات مشددة فى المطارات للكشف عن الحالات و للوقاية من انتشار الإصابة.
كانت وزارة الصحة السعودية قد شددت على ضرورة التباعد الاجتماعى للحد من انتشار هذا الوباء، وأن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) تُعد من أهم الإجراءات التي من شأنها التقليل من عدد الإصابات، مؤكدة أن بقاء الناس في منازلهم فيه حماية للمجتمع من انتشار الفيروس.
وأضافت الوزارة فى تصريحات سابقة، أن التزام المجتمع بالإجراءات في هذه المرحلة يُعد أمرا أساسًا، وإجراءً فعّالا لمنع انتقال فيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات العزل المنزلي للمخالطين للحالات الإيجابية حتى تظهر نتائج العينة وحتى تنتهي فترة الحجر الصحي التي تمتد إلى 14يوماً، إلى جانب تقليل الخروج إلى الأماكن العامة وخاصة مواقع التسوق.
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