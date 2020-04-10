استقبال أكثر من 3200 متطوع صحي في أول ساعات التسجيل بالمنطقة الشرقية

استقبلت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الراغبين بالتطوع الصحي فور تدشينه من وزارة الصحة بعد صدور الأمر السامي وذلك للمساهمة في مواجهة جائحة كورونا.





وتضمن الأمر السامي الكريم تشكيل فرق تنفيذية في المديريات الصحية في كل منطقة للإشراف على المتطوعين وتوزيعهم وتفويجهم على أن ينسق كل فريق فرعي مع إمارة المنطقة في الاعمال والمهمات التي تتطلب ذلك.





وأشارت المديرية انه خلال الساعات الأولى استقبلت الشؤون الصحية اكثر من 3200 طلب مشاركة في التطوع الصحي.





ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 364 إصابة جديدة بكورونا؛ ليصل الإجمالى إلى 3651 إصابة، و651 متعافى من الوباء و47 حالة وفاة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، عدم تسجيل أى حالات إصابة بين العالقين السعوديين القادمين من مملكة البحرين، وهناك إجراءات مشددة فى المطارات للكشف عن الحالات و للوقاية من انتشار الإصابة.



