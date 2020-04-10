محمد كيلاني يهنئ الفنانة غادة عبدالرازق بمسلسلها الجديد "سلطانة المعز"

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هنأ الفنان محمد كيلاني، الفنانة غادة عبد الرازق بمناسبة مسلسها الجديد "سلطانة المعز" حيث تقوم ببطولته، وتشارك به في السباق الرمضاني 2020، وذلك بعدما نشرت صورة البوستر الإعلاني لمسلسلها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام".



وعلقت الفنانة غادة على البوستر قائلة: " رمضان إن شاء الله ٢٠٢٠.. سلطانة المعز إخراج محمد بكير وتأليف أياد إبراهيم ومدير تصوير هيثم زنيتا.. إن شاء الله"، وجاءت التعليقات إيجابية من متابعيها، وهنأت الفنانة زينة قائلة:" مبروك حبيبتي بالنجاح يارب"، كما علق الفنان فيفي عبدو، هند صبري، درة و الفنان هيثم شاكر.



والجدير بالذكرأن يدور المسلسل في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها، يشارك في بطولة المسلسل غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، مي الغيطي، محمد حاتم، إنتصار، والمسلسل تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.



ومن ناحية أخرى يشارك الفنان محمد كيلاني في السباق الرمضاني 2020، بمسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، ويتكون طاقم العمل من دلال عبد العزيز، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، سليمان عيد، حمدى المرغنى، اخراج رامى إمام، تأليف أيمن بهجت قمر، وشارك في بطولة مسلسل "الأنسة فرح" مع رانيا يوسف، أسماء ابو اليزيد، جيلان علاء، مريم الخشت،اخراج أحمد الجندى.

