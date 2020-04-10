كاسياس يلمح لعودته إلى ريال مدريد





ألمح الإسباني إيكر كاسياس قائد وحارس مرمى ريال مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي السابق والحارس الأسطوري للمنتخب الإسباني إلى عودته إلى صفوف الملكي في يومًا من الأيام.





ورحل حارس المرمى الإسباني الأسطوري إيكر كاسياس عن صفوف ريال مدريد فب صيف عام 2015 للإنضمام إلى اللعب في بورتو البرتغالي.





وعلى الرغم من كل هذا، إلا أن الحارس الإسباني الأسطوري ما زال يفكر في العودة إلى بيته القديم ريال مدريد الذي تواجد داخله طوال 25 عامًا.





وقال كاسياس في تصريحات لوسائل الإعلام:"يوماً ما سأعود إلى ريال مدريد؟ لم لا؟ فأنا أعتبره منزلي على الرغم من رحيلي عن النادي منذ خمس سنوات".





واختتم كاسياس تصريحاته قائلاً:"كنت هناك لمدة 25 عاماً والاتصال بالنادي لم ينقطع وبالطبع فأنا متأكد بأنني سأعود يوماً ما إلى النادي".



