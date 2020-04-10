"يباع على أنه حر".. ضبط 70 طن سكر تمويني بالوراق

في ضربة قوية للمتلاعبين بقوت المواطنين، أحبط ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية بيع 70 طن سكر تمويني على أنه سكر حر، بعد العثور عليهم داخل مخزنيين بمنطقة الوراق شمال الجيزة.





وتلقى اللواء عصام العزب مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للتموين، إخطارا مفاده بورود معلومات للعميد خالد أبو العلا مدير تموين الجيزة مفادها قيام صاحبي مصنعين لتعبئة السكر بمنطقة الوراق، شمال الجيزة، بالحصول على كميات كبيرة من السكر التمويني المعبأ داخل شكائر، وإعادة تعبئته، داخل عبوات صغيرة الحجم، وبيعه للمحلات التجارية الشهيرة على أنه سكر حر.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والإستعانة بالمصادر السرية، توصلت التحريات إلى أن المتهمين "س. ا"، "ن. ا"، أصحاب المصنعين المشار إليهما متعاقدين مع شركة حكومية لتوريد السكر لهم لتعبئته، إلا أنهما يقومان بتخزينه وبيعه على أنه سكر حر.





وأُعدت مأمورية مكونة من ضباط وأفراد الإدارة، بعد استئذان النيابة العامة، ومداهمة مخزنيين تابعين للمصنعين وتبين عدم تواجد المتهمين، وبالتفتيش عُثر على 70 طن سكر تمويني معبأ داخل أكياس قبل بيعه للمحلات التجارية على أنه سكر حر.





وتمكنت القوات من القبض على 6 عمال بالمصنعين المشار إليهما، كما تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين، وسرعة القبض عليهما بمكان هروبهما.





وأحبطت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة بيع 3720 قطعة أدوات كهربائية، 4500 متر خرطوم كهربائي، 718 كجم دهانات، في السوق السوداء، بعد ضبطهم داخل محل حدايد وبويات، بمنطقة الهرم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى مدير أمن الجيزة إخطارا من العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة مفاده ضبط "جبالي.ر.ج.ف"، 34 سنة، صاحب محل حدايد وبويات وأدوات كهربائية "بدون ترخصيص، بدائرة قسم شرطة الهرم، ومقيم بذات العنوان لقيامه بتجميع كميات كبيره من الأدوات الكهربائية والدهانات مجهولة المصدر وطرحها بالسوق مدخلا الغضش والخداع علي مواطنين بقصد تحقيق ارباح غير مشروعة.





وبتفتيش المحل عثر على 320 لمبة، 630 علبة بداخلها لقمة مفتاح كهربائي فينس، مفتاح كهربائي ماركة بتشينو، 100 لفة خرطوم كهرباء، 420 عبوة معبأة سيلكون لاصق، لون صبغة، دهان.



