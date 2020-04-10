Advertisements

"يباع على أنه حر".. ضبط 70 طن سكر تمويني بالوراق

الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
في ضربة قوية للمتلاعبين بقوت المواطنين، أحبط ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية بيع 70 طن سكر تمويني على أنه سكر حر، بعد العثور عليهم داخل مخزنيين بمنطقة الوراق شمال الجيزة.

وتلقى اللواء عصام العزب مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للتموين، إخطارا مفاده بورود معلومات للعميد خالد أبو العلا مدير تموين الجيزة مفادها قيام صاحبي مصنعين لتعبئة السكر بمنطقة الوراق، شمال الجيزة، بالحصول على كميات كبيرة من السكر التمويني المعبأ داخل شكائر، وإعادة تعبئته، داخل عبوات صغيرة الحجم، وبيعه للمحلات التجارية الشهيرة على أنه سكر حر.
وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والإستعانة بالمصادر السرية، توصلت التحريات إلى أن المتهمين "س. ا"، "ن. ا"، أصحاب المصنعين المشار إليهما متعاقدين مع شركة حكومية لتوريد السكر لهم لتعبئته، إلا أنهما يقومان بتخزينه وبيعه على أنه سكر حر.

وأُعدت مأمورية مكونة من ضباط وأفراد الإدارة، بعد استئذان النيابة العامة، ومداهمة مخزنيين تابعين للمصنعين وتبين عدم تواجد المتهمين، وبالتفتيش عُثر على 70 طن سكر تمويني معبأ داخل أكياس قبل بيعه للمحلات التجارية على أنه سكر حر.

وتمكنت القوات من القبض على 6 عمال بالمصنعين المشار إليهما، كما تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين، وسرعة القبض عليهما بمكان هروبهما.

وأحبطت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة بيع 3720 قطعة أدوات كهربائية، 4500 متر خرطوم كهربائي، 718 كجم دهانات، في السوق السوداء، بعد ضبطهم داخل محل حدايد وبويات، بمنطقة الهرم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى مدير أمن الجيزة إخطارا من العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة مفاده ضبط "جبالي.ر.ج.ف"، 34 سنة، صاحب محل حدايد وبويات وأدوات كهربائية "بدون ترخصيص، بدائرة قسم شرطة الهرم، ومقيم بذات العنوان لقيامه بتجميع كميات كبيره من الأدوات الكهربائية والدهانات مجهولة المصدر وطرحها بالسوق مدخلا الغضش والخداع علي مواطنين بقصد تحقيق ارباح غير مشروعة.

وبتفتيش المحل عثر على 320 لمبة، 630 علبة بداخلها لقمة مفتاح كهربائي فينس، مفتاح كهربائي ماركة بتشينو، 100 لفة خرطوم كهرباء، 420 عبوة معبأة سيلكون لاصق، لون صبغة، دهان.

وبلغ إجمالي المضبوطات ( 3720 قطعة ادوات كهربائية، 4500 متر خرطوم كهربائي، 718 كجم دهانات، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سكر تمويني بوابة الفجر الوراق الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

منذ حوالي 7 ساعات

بيان برلماني عاجل للحكومة حول استمرار إصابة الأطباء بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: 17 حالة وفاة و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

مرتضي منصور يهدد الأهلي.. فهل تحدث الخيانة؟

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن ضم ثنائي الأهلي

منذ 34 دقيقة

اتحاد الكرة يفاجئ الأهلي بشأن إلغاء الدوري

منذ ساعة و 28 دقيقة

3 عروض مغرية لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

منذ ساعة و 20 دقيقة

مفاجأة.. فايلر يقرر التخلص من 5 لاعبين في الصيف

منذ ساعتين و 54 دقيقة

صفقتان من نار.. الأهلي يوافق على ضم الثنائي

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

منذ حوالي 10 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ ساعة

بعد انفعال السيسي لعدم ارتداء العمال الكمامة.. رئيس الشركة المسؤولة يرد

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:41 م

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

01:45 م

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن ضم ثنائي الأهلي

09:27 م

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

08:57 م

الصحة: 17 حالة وفاة و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر