بسبب كورونا.. تركيا تعلن فرض حظر التجول على 31 مدينة





أعلنت السلطات التركية، مساء اليوم الجمعة، أنها تفرض حظر التجول لمدة 48 ساعة في 31 مدينة ابتداء من منتصف ليل الجمعة، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بحسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.





وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في وقت سابق من مساء اليوم، إنه تم تسجيل 98 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1006 حالة.

وأضاف قوجة: أنه تم تسجيل 4747 إصابة جديدة بكورونا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 47029 حالة، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 2423 شخصا، مع شفاء 281 منهم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وتم فحص ما مجموعه 30864 شخصا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

