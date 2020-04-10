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ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالمنستير إلى 31 حالة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:13 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
إرتفع عدد المصابين بفيروس « كورونا » المستجد اليوم الجمعة بولاية المنستير، إلى 31 شخصا بعد تسجيل حالة إصابة جديدة لشاب يبلغ من العمر 34 سنة أصيل مدينة المكنين ناتجة عن عدوى محلية.

ووفق ما أفاد به محمد المنصف الهواني المدير الجهوي للصحة لـ'وات'، فإن نتائج 15 تحليلا كشفت وجود حالة واحدة إيجابية، ليرتفع عدد الإصابات المحلية إلى 10 مقابل 9 إصابات محلية يوم أمس، مقابل 21 إصابة وافدة.

ويبلغ إلى حد اليوم، عدد الأشخاص الموجودين في الحجر الصحي الذاتي، 77 شخصا واستكمل 630 شخصا فترة العزل الصحي الذاتي، كما يوجد 93 شخصا في الحجر الصحي الاجباري موزعين على مركزين في المنطقة السياحية بالمنستير، من بينهم 78 شخصا يستكملون غدا مدّة الحجر الصحي الاجباري، وفق ما بيّنه الهواني.

ويذكر أن مركز المنستير المخصص لاحتضان حاملي فيروس كورونا المستجد، قد استقبل إلى غاية اليوم الجمعة، 121 شخصا من 15 ولاية.

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