قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن ضم ثنائي الأهلي





اتخذ الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك قرار مفاجئ بشأن التعاقد مع ثنائي النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكانت العديد من الأنباء الصحفية قد أشارت في الفترة الأخيرة إلى وجود رغبة لدى نادي الزمالك في التعاقد مع أحمد فتحي وحسام عاشور نجمي الأهلي في الصيف القادم.





ولكن رفض كارتيرون نهائيا فكرة التعاقد مع فتحي وعاشور في الصيف لعدة أسباب على رأسها عامل السن بالاضافه إلى عدم حاجة النادي الأبيض لهم فنيا.





وأكد كارتيرون أن الأولوية بالنسبة له في الصيف هي تدعيم مركز الوسط والظهير الأيمن بلاعبين صغيرين في السن وسيحدد الأسماء التي يرغب فيها لإدارة النادي.



