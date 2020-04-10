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نصيحة عمر الشريف إلى فؤاد المهندس واعتبرها الأخير درس لجميع الفنانين

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:11 م
عمر الشريف وفؤاد المهندس
عمر الشريف وفؤاد المهندس
ريهام كمال
يحل اليوم ذكرى ميلاد لورانس العرب عمر الشريف، الذي لم يخذله الحظ في السينما المصرية والعالمية، ولاقى حب الجمهور بشكل كبير.

نروي لكم اليوم في ذكراه المعطرة بكل حب، نصيحة قدمها النجم العالمي عمر الشريف، الى الأستاذ فؤاد المهندس، وطبقها لآخر عمره.

في احدى المرات كان فؤاد المهندس، ينوي للذهاب الى الترزي لتفصيل ملابس له، وقال عمر الشريف، أين تذهب؟ فقال له "المهندس" سأذهب الى الترزي.

تعجب عمر الشريف، من ذلك وقال له: "هتروح لوحدك، مينفعش انت فنان ازاي الناس تشوفك".

قال له فؤاد المهندس، "اة هاروح بنفسي ليه"، ليرد عليه عمر الشريف، ردًا، والذي اعتبره نصيحة ودرس طبقه لآخر لحظات عمره، وطلب من جميع الفنانين تنفيذها، لأنها ضريبة الشهرة والنجاح.

وكانت النصيحة "مينفعش الناس تشوفك طول الوقت قدامهم، يشوفوك في مكانك على المسرح أو السينما علشان يكونوا متشوقين ليك، لكن لما تكون قدامهم طول الوقت يشوفوك ليه في مكانك".

استمع فؤاد المهندس، لنصيحة عمر الشريف، وصدقها بقلبه وعقله ونفذها واعتبرها درس لجميع الفنانين بأن لا يكون متاحًا طوال الوقت في برامج وأماكن عامة حتى يشتاق إليهم الجمهور".

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