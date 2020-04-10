لماذا اكتفت لجنة تسعير الطاقة بتخفيض أسعار البنزين 25 قرشًا للتر

خفضت لجنة التسعير التلقائي للمواد البتروالية أسعار البنزين بقيمة 25 قرشًا للتر، رغم أنها كان بإمكانها زيادة قيمة الأنخفاض بعد التراجع القوي في أسعار البترول العالمية.

ولا يعكس حجم الانخفاض في أسعار البنزين الذي أعلنته اللجنة التراجع الذي شهدته أسعار البترول العالمية، حيث كان لابد أن ترتفع قيمة الخفض لتصل إلى نسبة 10% من سعر البيع الرسمي بما يعادل 75 قرشا وليس 3% من السعر البيع بقيمة 25 قرشًا.

وأرجعت اللجنة في بيانها أسباب عدم تخفيض أسعار النفط بما يتماشي مع هبوط القوي في السعر العالم إلى أنها قررت تجيب جزء من من هذا التخفيض "لمواجهة الارتفاع المتوقع في التكلفة خلال الفترة القادمة، وكذلك لمواجهة زيادة أعباء زيادة أزمة كورونا".

وكانت أسعار النفط قد شهدت هبوطا قويا بنسبة 50% خلال الفترة من بداية فبراير إلى مارس بعد زيادة السعودية إنتاجها من النفط وضعف الطلب عليه بسب أزمة كورونا، حتي أنها سجلت أدني مستويتها منذ حرب الخليج عند 20 دولار للبرميل.

ووقعت السعودية وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا اليوم لخفض الأنتاج للدول المنتجة للنفط بواقع 10 ملايين برميل يوميا، وهو ما جعل التوقعات بأن يشهد اسعار النفط زيادة قوية خلال الفترة المقبلة من مستوياته المتدنية الحالية.





أسعار البنزين الجديدة بعد خفضها:

البنزين ٩٥.. 8.50جنيه للتر بدلا من 8.75 جنيه للتر.

البنزين ٩٢.. 7.50 جنيه للتر بدلا من 7.75 جنيه للتر.

البنزين 80.. 6.25 جنيه للتر بدلا من 6.50 جنيه للتر.

استقر سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.







