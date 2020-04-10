المغرب يسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا





سجل المغرب، اليوم الجمعة، 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع الإجمالي إلى 1448 حالة، ووصل عدد الوفيات إلى 107 حالة، بينما وصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 122 حالة حتى الآن.





وكانت الحكومية المغربية، قد أعلنت يوم الإثنين الماضي، أن كل الأشخاص المرخص لهم بالتنقّل خارج البيوت في إطار الإجراءات السارية لمكافحة فيروس كورونا أصبحوا ملزمين، اعتبارا من صباح الثلاثاء، بوضع كمامات للوقاية من الفيروس، متعهّدة بالعمل على توفير هذه الكمّامات بسعر مخفّض ومعاقبة المخالفين.





وتحدّ حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ 20 مارس وحتى 20 أبريل، التنقّل في المملكة إلا في حالات معينة كالتوجه للعمل أو التبضع بموجب تراخيص وزعتها السلطات على المواطنين.



