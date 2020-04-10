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لليوم السابع على التوالي.. سيدي بوزيد لا تسجل أية اصابة بالكورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:25 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أكد بشير سعيدي مدير عام الصحة الاساسية بولاية سيدي بوزيد، أن نتائج التحاليل التي وردت اليوم على الادارة الجهوية للصحة والبالغ عددها 8، كانت كلها سلبية، وبالتالي عدم تسجيل الجهة منذ الجمعة الماضي، لأية إصابة بفيروس « كورونا »، ليستقر عدد المصابين عند 5، منهم حالة وفاة.

وأوضح سعيدي في تصريح لـ'وات'، أن المصاب الاول، اصيل معتمدية السوق الجديد بصدد التعافي بعد اجراء تحليل اول له منذ يومين كانت نتائجه سلبية، ومن المنتظر الاعلان عن شفاءه في صورة ما اذا كان التحليل الثاني سلبيا ايضا.

وبيّن السعيدي أنه تم اليوم الجمعة، ارسال 15 تحليلا لحالات مشتبه بها، ليصل عدد التحاليل التي اجريت بالولاية قصد تقصّى فيروس كورونا المستجد منذ بداية انتشاره بالجهة، إلى 267 تحليلا.

كما أشار مدير عام الصحة الاساسية بولاية سيدي بوزيد، إلى أن 312 شخصا من جملة 451 آخرين من ولاية سيدي بوزيد، أنهو فترة الحجر الصحي الذاتي دون تسجيل اية اعراض مرضية لديهم.

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