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هالاند يلمح إلى البقاء مع دورتموند

الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:39 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
أشاد النرويجي إيرلنج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني وهدف ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بمسئولي الفريق الألماني وأكد أن كل شيء يكون جميل عندما يحين وقته.

وقال هالاند في تصريحات لوسائل الإعلام:"التوقيت هو كل شيء بالنسبة لي، يجب أن تكون واضحًا بشأن مدى جودتك وجودة النادي الذي تلعب له والناس فيه وكيف سيقدمون لك الفائدة ويساعدونك".

وعن قرار رحيله إلى سالزبورج، قال هالاند: "هناك العديد من العوامل، كانت هناك أندية أخرى عندما كنا نتفاوض لكنني أدركت في ذلك الوقت أن سالزبورج هو الخيار الأنسب".

وأضاف: "لا يمكنني المبالغة في مدح نفسي، أنا جيد ولكن هناك الكثير من اللاعبين الجيدين أيضًا، لقد كان مهمًا أن أثق بنفسي".

وعن وجوده في دورتموند، اختتم هالاند تصريحاته قائلاً:"أشعر أنني بحالة جيدة جدًا، أنه مثل الحلم، لعبت مباريات جيدة للغاية، أشعر أن الناس حولي جيدين ويحاولون مساعدتي وبالتأكيد سيكون هناك المزيد منهم في المستقبل".

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