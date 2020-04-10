ميسي يرفض صفقة برشلونة المطروحة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رفض ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الصفقة المطروحة على إدارة النادي لضمها في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن طرح اسم مهاجم باريس سان جيرمان كافاني على طاولة برشلونة للتعاقد معه مجانا في الصيف المقبل.

وأكدت صحيفة "دون بالون الإسبانية" أن ميسي أخبر إدارة برشلونة أنه لا يريد وصول كافاني للفريق خوفًا على حظوظ زميله لويس سواريز في الدقائق في المباريات خلال الموسم المقبل.





واضافت: "البلوجرانا منح ميسي الموافقة على طلبه بالإضافة إلى أنه هناك اتجاه لتعطيل الصفقة بسبب راتب اللاعب العالي.