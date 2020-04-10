يوسف داوود مطلوب على جوجل والسبب "الشباب"

تصدر النجم الراحل يوسف داوود "ترند" محرك البحث جوجل منذ بداية ليوم، حيث تفاجئ الجمهور بصعود اسمه على الأكثر رواجًا ليتساءلوا عن السبب.





صور يوسف داوود





عرف الجمهور الفنان يوسف داوود بصوته المميز وكذلك شكله الذي لا يشبه أحد، ما دعا الجمهور يتعجب من ظهوره بهذه الإطلالات، والتي بدا فيها وكأنه نجم من نجوم هوليود.





يوسف داوود والجمهور





نشر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد على "تويتر" صورًا للنجم الراحل يوسف داوود وهو في فترة شبابه، ليحدث عند لمتابعين صدمة كبيرة من حقيقة هذه الصور، وهل هي للفنان الراحل أم لا.





صور يوسف داوود المبهرة





وقال الكثيرون أن هناك صعوبة في "تصديق" أن هذه الصور المتداولة، تعود إلى الفنان يوسف داوود حيث لا يتشابه مع وجهه المعروف سوى طوله الفارع والذي تميز به عبر سنوات.





وسامة يوسف داوود





وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أن الراحل يوسف داوود كان وسيمًا إلى درجة كبيرة جدا لدرجة جعلت الكثيرون يتحيرون من حقيقة الصور المتداولة، إلا أنها بالفعل تعود للراحل الجميل.





دراسة يوسف داوود





وعمل يوسف داوود بالهندسة حيث كان بارعًا في الرسم ورياضة السلة، فيما استذكره الكثيرون والذين علقوا أنه تميز بضحكته الجريئة و"حاجبيه"، وأنه كان فناناَ خفيف الظل وقدم العديد من الأدوار الناجحة، التي لاقت إعجاب الكثيرين.





المنشأ والميلاد





ولد يوسف جرجس صليب -الاسم الحقيقي للراحل يوسف داوود في الإسكندرية في الـ10 من شهر مارس عام 1933.





التحاق يوسف داوود بالدراسة الحرة





درس يوسف داوود الهندسة بجامعة الإسكندرية وتخرج منها عام 1960 وعمل مهندساً، ليترك العمل بالهندسة ليعمل بالفن الذي بدأه في 1985 بعد أن التحق بالدراسات الحرة لمدة عام.





بداية يوسف داوود الفنية





بدأ يوسف داوود حياته الفنية في مسرحية "زقاق المدق" من أعماله في التليفزيون، برع في الأعمال الكوميدية بشكل خاص، ولقب بمهندس الضحك، ليقدم أكثر من 40 فيلمًا وعدد من المسلسلات التليفزيونية منذ بداياته وحتى الوفاة إلى نشاط مسرحي ملحوظ خلال مسيرته.





أعمال يوسف داوود





قدم يوسف داوودالعديد من الأعمال الناجحة على رسها ما قدمه للتليفزيون نها، "أين قلبي، يوميات ونيس، عصابة بابا وماما"، وعدد من الأفلام من بينها، "زوج تحت الطلب، حنفي الأبهة، ليلة سقوط بغداد، حسن ومرقس، عسل أسود، وشارك كبار نجوم الفن المصري على رأسهم النجم عادل إمام.

يوسف داوود والمسرح





قدم يوسف داوود مجموعة من الأعمال المسرحية، منها الواد سيد الشغال، المليونير الصعلوك، والزعيم، وبذلك يكون داوود قد شارك في كثير من أعمال الفنان عادل إمام.





رحيل يوسف داوود





ورحل النجم يوسف داوود عن عالمنا في الـ24 من شهر يونيو عام 2012 عن عمر ناهز الـ74 علمًا، إثر تدهور حالته الصحية ونقله لإحدى مستشفيات الإسكندرية، ويلفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وشيع محبوه الجنازة التي أقيمت في الكنيسة المرقسية بمسقط رأسه.







