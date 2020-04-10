عمرو سعد يغازل جمهوره بذكريات ما قبل كورونا

Advertisements

نشر الفنان عمرو سعد صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر "سعد" في هذه الصورة يستعيد ذكرياته قبل أزمة فيروس كورونا التي حلت على الشعب بأكمله قائلا: "لما المطار يتحول لذكرى، فين أيام ما كان في سفر".



وعلق أحد المتابعين مازحا معه قائلا: "قول للزمان أرجع يا زمان، يارب الأيام دي ترجع تاني متتعوضش فعلا يارب فرجك قريب".



يذكر أن أخر الأعمال التي شارك بها "سعد" في مسلسل "بركة"، والذي تتمحور أحداثه حول شخصية "بركة" الذي يتورط في مشاكل عديدة مع أصحاب النفوذ والسلطات.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من هالة صدقي، محمد لطفي، أحمد حلاوة، محمد أبو داوود، سميرة عبد العزيز، هنادي مهنى، إنعام سالوسة، عبد الرحمن أبو زهرة، وأخرون.