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محافظ الدقهلية يوجه تحية شكر وتقدير للجيش الأبيض
الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:44 م
محمد كشك
وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تحية شكر وتقدير، لجيش المحافظة الأبيض لجهودهم البارزة والملموسة والرسالة السامية التي يقومون بها على الدوام وخاصة في هذه المرحلة من تاريخ مصر.
وأكد محافظ الدقهلية، أنه بالإنابة عن الجهاز التنفيذي بالمحافظة وعن شعب الدقهلية يتوجه برسالة تقدير وعرفان لكافة أفراد الكادر الطبي بالمحافظة على جهودهم المستمرة وتفانيهم في العمل في مواجهة فيروس كورونا.
وأضاف، أن هذه المرحلة قام فيها الكوادر الطبية بالعمل ليلا ونهارا دون توقف من فرق العمل الطبي أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وعمال وكافة أفراد الكوادر الطبية.
ووجه محافظ الدقهلية، تحية خاصة لأطقم العمل بمستشفى العزل بتمى الأمديد الذين يبذلون مجهودات فوق العادة ليدفعوا عن أهلنا الضرر ويخففون الألم ويبعثون فينا الأمل نحو غد مشرق في كافة ربوع مصر.
كما وجه، تحية إعزاز وتقدير لجموع أهالي الدقهلية على وعيهم الكبير والتزامهم بالإجراءات الاحترازية ومشاركاتهم الإيجابية، مؤكدا على تقديره لمشاركات المجتمع المدني بالمحافظة ورجال الخير.
وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، تحسن الحالة الصحية لـ 7 حالات مصابة بفيروس كورونا وخروجهم من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بعد تحول نتائج التحليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح مكي أنه يتوالى خروج الباقين بعد تحسن حالتهم الصحية، مقدما التهاني لكل من شارك في دعم ومساندة المرضي من جميع القطاعات
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.
وقال المتحدث باسم الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.
وأكد المتحدث مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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