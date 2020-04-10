محافظ الدقهلية يوجه تحية شكر وتقدير للجيش الأبيض

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تحية شكر وتقدير، لجيش المحافظة الأبيض لجهودهم البارزة والملموسة والرسالة السامية التي يقومون بها على الدوام وخاصة في هذه المرحلة من تاريخ مصر.





وأكد محافظ الدقهلية، أنه بالإنابة عن الجهاز التنفيذي بالمحافظة وعن شعب الدقهلية يتوجه برسالة تقدير وعرفان لكافة أفراد الكادر الطبي بالمحافظة على جهودهم المستمرة وتفانيهم في العمل في مواجهة فيروس كورونا.





وأضاف، أن هذه المرحلة قام فيها الكوادر الطبية بالعمل ليلا ونهارا دون توقف من فرق العمل الطبي أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وعمال وكافة أفراد الكوادر الطبية.





ووجه محافظ الدقهلية، تحية خاصة لأطقم العمل بمستشفى العزل بتمى الأمديد الذين يبذلون مجهودات فوق العادة ليدفعوا عن أهلنا الضرر ويخففون الألم ويبعثون فينا الأمل نحو غد مشرق في كافة ربوع مصر.





كما وجه، تحية إعزاز وتقدير لجموع أهالي الدقهلية على وعيهم الكبير والتزامهم بالإجراءات الاحترازية ومشاركاتهم الإيجابية، مؤكدا على تقديره لمشاركات المجتمع المدني بالمحافظة ورجال الخير.





وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، تحسن الحالة الصحية لـ 7 حالات مصابة بفيروس كورونا وخروجهم من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بعد تحول نتائج التحليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح مكي أنه يتوالى خروج الباقين بعد تحسن حالتهم الصحية، مقدما التهاني لكل من شارك في دعم ومساندة المرضي من جميع القطاعات



