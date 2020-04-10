إيطاليا تمدد حظر التجول إلى مايو المقبل لمواجهة كورونا





صرح رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، مساء اليوم الجمعة، بتمديد تدابير احتواء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" على مستوى البلاد حتى يوم 3 مايو المقبل، مؤكدا على أنه يتحمل كل المسؤولية السياسية عن هذا القرار.





وقال كونتي: إن "تمديد حالة الإغلاق كان خياراً صعباً ولكن ضرورياً إذ لا يمكننا الاستسلام الآن وتضييع الجهود المبذولة إلى اليوم"، مؤكداً على إمكانية رفع القرار قبل 3 مايو إذا توفرت الشروط الصحية.





وأوضح أن تدابير الإغلاق تشمل كما كان في السابق الأنشطة الإنتاجية، مشيراً إلى استثناء أنشطة تجارية من بينها المكتبات ومتاجر الأدوات المدرسية وأماكن بيع ملابس الأطفال.



