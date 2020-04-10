الرابطة الفرنسية تحدد موعد انطلاق الموسم الجديد

حدد رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، الموعد الذي تأمل فيه أن يبدأ فيه موسم 2020 - 2021، بعد استكمال منافسات الموسم الحالي والمتوقف بسبب تفشي وباء كورونا.







وفي ظل عدم وضوح الرؤية بشأن مصير الموسم الراهن ومتى يمكن استئنافه بحسب تطورات وباء "كوفيد-19" الذي جمد النشاطات الرياضية في أنحاء العالم، بدأت رابطة الدوري التفكير بسيناريوهات الموسم المقبل.

وفي اجتماع الجمعة، حددت الرابطة تاريخ 23 أغسطس (آب) كموعد أولي لإطلاق عجلة دوري الدرجة الأولى "ليغ 1"، بعد يوم من انطلاق موسم 2020-2021 بالنسبة الى الدرجة الثانية "ليغ 2"، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة مقربة من الملف لوكالة فرانس برس، وصحيفة ليكيب.