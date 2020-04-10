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بأوامر فايلر.. الأهلي يعيد الثنائي المعار

الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موقف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر من عودة المعارين عقب نهاية الموسم.


قال المصدر إن فايلر لم يحسم موقف جميع اللاعبين المعارين ولكنه استقر على عودة الثنائي محمد شريف المعار لإنبي، وأكرم توفيق المعار للجونة.


واضاف المصدر بأن فايلر لم يقرر موقف باقي المعارين، وسينتظر استئناف المسابقة وعودة النشاط الكروي لاتخاذ القرار النهائي في بقية اللاعبين.



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