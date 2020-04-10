هايدي رفعت لـ"الفجر الفني": ماجدة زكي كنز بمعنى الكلمة.. وأجسد شخصيتين مختلفتين في رمضان

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ممثلة موهوبة، خطفت الأنظار من خلال دورها في مسلسل "عائلة زيزو"، حيث قدمت فيه شخصية "ياسمين"، ابنة الفنان أشرف عبد الباقي، وهى الآن تعيش حالة من النشاط الفني، حيث يعرض لها مسلسل "قوت القلوب"، مع الفنانة ماجدة زكى، كما أنها تخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسلين "اتنين في الصندوق، جمع سالم".



فتحت الفنانة الشابة هايدي رفعت قلبها ل"الفجر الفني"، وتحدثت عن تجربتها فى مسلسل "قوت القلوب"، المواقف الظريفة التي حدثت أثناء التصوير، الشخصيات التي تجسدها في مسلسلي "اتنين في الصندوق، جمع سالم"، وأمور كثيرة خاصة بها.



وإلى نص الحوار:





نهنئك على مشاركتك في "قوت القلوب" ..كيف كانت تجربتك فى هذا العمل؟





من أحسن التجارب التى مرت علي، لأن التجربة مع مجموعة من النجوم المتميزين، ويكفي أن العمل من إخراج مجدى أبو عميرة، ويوجد به الفنانة الكبيرة ماجدة زكي، فأنا أعتبر هذا العمل إضافة لي في مشواري الفني.







كيف كانت كواليس العمل مع ماجدة زكي؟



أستاذة ماجدة زكي كنز بمعنى الكلمة لأي ممثل يعمل معها، فأنا استفدت منها كثيراً سواء في مذاكرة الشخصية، أو التدقيق في تفاصيل الشخصية، وكانت دائماً تساعدني وتساعد الجميع، حتى نكون بمستوي جيد يليق بالعمل.





حدثينا عن المواقف الظريفة أثناء كواليس العمل؟



كان هناك مواقف ظريفة كثيرة خاصة مع إسلام جمال ومحمد أنور، ومن أبرز المواقف الظريفة، "كان في مشهد لي أنا وأنور، ومكنتش عارفة ابص في عينه والمشهد مكنش يضحك بس كنت كل أما أكون واقفة قصاده أفضل اضحك".





وماذا عن أصعب المشاهد أثناء التصوير؟



هناك مشهد لى في الجزء الثاني من أصعب المشاهد ولكن لا استطيع الإفصاح عنه حالياً.





تخوضين السباق الرمضاني القادم بمسلسلي "اتنين في الصندوق، جمع سالم"..ماهي الشخصية التى تجسيدها خلال العملين ؟



أجسد شخصية "كريمة" في مسلسل "اتنين في الصندوق"، وهى بنت فقيرة ووالدها "فراش"، بينما ألعب دور "يسرا"، في "جمع سالم"، وهذه فتاة هربانة من أهلها وتعيش عند صديقتها.





ما أقرب الشخصيات التي قدمتيها إلى قلبك؟



هناك الكثير من الشخصيات ولكن أبرزهم شخصية "ياسمين"، في مسلسل "عائلة زيزو"، وشخصية "بطة"، في مسلسل "هوجان"، كما أحب شخصية "فاتن"، في مسلسل "قوت القلوب".





من من نجوم الزمن الجميل كنت تتمنى الوقوف أمامهم؟



كنت أتمني الوقوف أمام الفنانة "هند رستم، شادية، سعاد حسني"، والفنان "رشدي أباظة".





من شجعك للدخول في مجال التمثيل؟



والدتي من شجعتني للدخول في مجال التمثيل، وأنا بدأت من مسرح الجامعة، عندما كنت طالبة، ومن بعدها وأنا مولعة بالتمثيل.





هل هناك نصيحة تتذكريها من فنان في بداية مشوارك الفني؟



اتذكر عدة نصائح من الفنان أشرف عبد الباقى، وهى أن اجتهد في عملى، واركز فيه، وعدم انشغالي بأحد، وأنا انشغل بتطوير نفسي فقط، كما أيضاً الفنانة ماجدة زكى نصحتني كثيراً.





بعيدا عن التمثيل ..ما أقرب مرحلة عمرية إلى قلبك؟



أحب فترة ما قبل دخولي الجامعة، لأن هذه الفترة كنت أمارس السباحة، وكانت فترة جميلة بالنسبة لي.





ماهى ملامح فتي أحلام هايدي رفعت؟



أنا لا أهتم بالمواصفات الشكلية، كل ما يجذبني أن يكون محترم، ويحبني، ورجل بمعنى الكلمة.





في وقت الحظر ..كيف تقضي أوقاتك في المنزل؟



مابين النوم والأكل ومشاهدة التليفزيون، واللعب مع كلبى.