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تعرف على كيفية الحصول على "كود الطالب" من أجل إتمام مشروع البحث العلمي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر
كود الطالب.. قررت وزارة التربية والتعليم، اتخاذ عدة إجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، على رأسها تعليق الدراسة لأسبوعين، ثم إعلان انتهاء العام الدراسي، وإلغاء امتحانات النقل، وحل بديلها مشروع بحث علمي، وهو ما شرحه الدكتور طارق شوقي في فيديو.

كود الطالب بالرقم القومي

وحرصت وزارة التربية والتعليم على حماية الطلاب والحفاظ على سلامتهم، وأعلنت بديل للامتحانات التقليدية، بإطلاق عدة منصات إلكترونية، تشترط كود لكل طالب يمكن الحصول عليه من خلال الرقم القومي.

طرق الحصول على أكواد الطلاب بالرقم القومي

زاد بحث الطلاب عن خطوات الحصول على الكودباستخدام الرقم القومي من أجل الدخول إلى منصات مثل "أدمودو" ومعرفة المواد الدراسية والعلمية التي سيتم عمل البحث بها، وفق الخطوات التي أعلنها وزير التربية والتعليم طارق شوقي.

خطوات الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق موقع إلكتروني للحصول على كود الطالب بالرقم القومي تحت اسم "ذاكر" وذلك بعد قرارات الوزارة الأخيرة، إثر تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

أهمية كود الطالب بالرقم القومي

وقررت الوزارة في وقت سابق إلغاء الاختبارات النهائية من الصف الثالث الإبتدائى حتى الصف الثالث الإعدادي وتعويضها بالتعليم عن بعد وتقديم مشروع بحث علمي عبر منصة ادمودو التعليمية، والتي تشتركط لتسجيل الدخول على كود الطالب بالرقم القومي ويتكمن جموع الطلاب من الاستفادة على تلك المنصات بالشكل المطلوب منهم على حسب المراحل التعليمية.

الحصول على كود الطالب بالرقم القومي

ويعتمد  البحث العلمي على المنهج حتى مارس، حيث تم تعليق الدراسة، عن السنة التعليمية للفصل الدراسي الثاني لاعتماد النتيجة عليها بدلًا من الامتحانات وذلك من يوم الأحد الماضي الموافق الـ5 أبريل 2020، وسوف يتم تقديم البحث في الفترة الممتدة بين 19 أبريل و 15 مايو 2020 ويطبق القرار على طلاب الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، أمام طلاب الصف الأول والثاني الثانوي يتم لها حاليا إجراء امتحان تجريبي على منصة بيرسون برقم الكود ايضاوهوما يجعل كود الطالب بالرقم القومي هي العامل الرئيسي.

خطوات الحصول على كود الطالب بالرقم القومي، للدخول إلى المنصات وتقديم البحث

1- البحث عن موقع والدخول "هنا".

2- تسجيل وإدخال الرقم القومي .

3- ملئ بيانات الطالب.

4-  تحديد المحافظة.

5- تحديد النوع "ذكر-أنثى".

ونشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم فيديو استعرض فيه شرح كيفية عمل الأبحاث مستعرضًا نموذج كمثال للطلاب.

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