أنجي علاء عن مسلسل "النهاية": "الكورونا زودت الحمل وتجربة فريدة"

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عبرت المؤلفة ومصممة الأزياء إنجي علاء، عن رأيها في مسلسل "النهاية"، على حسابها الرسمي عبر موقع "الفيسبوك"، حيث تتولى مهمة تصميم الملابس في هذا العمل الفني، حيث وضحت الصعوبة التي واجهتهم في تصوير المسلسل من تصويره في زمن الكرونا و إنتشار فيروس كروما المستجد مما أثر على سير العملية الفنية، ووجهت الشكر لكل فريق العمل و فريق التصوير وعلى رأسهم المخرج ياسر سامي.



ووضحت إنجي عن كون مسلسل "النهاية" لم يكن الأول من نوعه الذي تشارك فيه مع زوجها الفنان يوسف الشريف، فجمعتهم 9 أعمال فنية منذ مسلسل المواطن إكس، مرورا برقم مجهول، واسم مؤقت، والصياد، ولعبة إبليس، والقيصر و كفر دلهاب"، حيث قالت :" مسلسل النهاية تجربة تصويره بالنسبة لي صعبة وفريدة من نوعها، وعشرة عمر، وعشرة شغل، ونجاحات تحققت من قبل، تحتم علينا احترامها وأننا نقدم عملا يرضى عنه الجمهور على كل المستويات وهذا يمثل ضغطا كبيرا علينا معنويا وفنيا، ويوسف تعب جدا في هذا العمل وأتمنى له نجاحا كبيرا"

واستكملت حديثها عن المسلسل قائلة:" واستكملت: "هذا المسلسل تم تحضيره وتنفيذه في نفس الوقت، وهو أمر مرهق جدا ويحتاج لمجهود في الإشراف على تفاصيله، كما أن الظروف التي نمر بها مع انتشار فيروس كورونا ضاعفت الحمل علينا، وصعبت الشغل، ولذا فأنا أتوجه بجزيل الشكر لكل فريق العمل الذي يعمل معي لأن هذه ظروف أول مرة نعمل فيها، وأشكر كل فريق تصوير المسلسل وعلى رأسهم المخرج ياسر سامي الذي بدونه لم نكن لنستطيع أن ننفذ شيئا، لأن المسلسل متطلباته الفنية مختلفة وصعبة وكل الشكر للشركة المنتجة للمسلسل أنها ساندت العمل، وكل الذين تعبوا في هذا المسلسل يستحقوا الشكر".

وأشارت إلى "أنه لا يتبقى الكثير للانتهاء من تصوير المسلسل، وأتمنى أن يكتب له النجاح ويحظى على إعجاب الجمهور"

والجدري بالذكر أن مسلسل "النهاية" تأتي حول مهندس يحاول التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 50 عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه، ويتكون طاقم العمل يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، محمود الليثي، ناهد السباعي، أحمد وفيق، باسم مغنية، شريف منير و سهر الصايغ، أخراج ياسر سامي، إنتاج شركة سينرجي.