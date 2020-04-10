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لهذا السبب.. شيرين عبد الوهاب: "أنا بشكر الظروف اللي إحنا فيها"

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:01 م
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
ولاء عبد الناصر

تحرص المطربة شيرين عبد الوهاب على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال نشر يومياتها الخاصة، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".


وغردت شيرين عبد الوهاب عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"أنا بشكر الظروف اللي إحنا فيها بالرغم من قسوتها عشان نقعد في البيت ونقرب من أهالينا ونشوف ولادنا".

واستكملت قائلة"أنا مابحبش أتكلم عن صلاتي عشان دي حاجة بيني وبين ربنا بس أنا حاسة إن الناس اتغيرت، الحاجة الحلوة اللي فيهم ابتدت تطلع وأولهم أنا".

يذكر أن آخر أعمال شيرين عبد الوهاب، أغنية "قد الهوي"، وهى من ألحان محمد رحيم، كلمات محمد الغنيمي، توزيع أحمد إبراهيم، وإنتاج شركة روتانا، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً فور طرحها على موقع "يوتيوب"، ونالت إعجاب الكثير من الجمهور.

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