"الشؤون الإسلامية" تشكل لجنة لبحوث كورونا الشرعية

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتورعبداللطيف آل الشيخ، تشكيل لجنة البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة كورونا، برئاسته وعضوية نائبه، وعدد من وكلاء الوزارة والمختصين.





وأشار آل الشيخ إلى أن تشكيل اللجنة يأتي استشعاراً بأهمية ما يجب على الوزارة أن تقوم به تجاه خطر فيوس كورونا، وحرصاً على إيصال المعلومة الشرعية الصحيحة للمسلمين كافة.





وأضاف عبر "تويتر"، اليوم الجمعة: "تقوم اللجنة بالإعلان للباحثين الراغبين في الكتابة بالموضوع، واعتماد المحاور، وتسمية البحوث المقترحة، ووضع ضوابط للبحوث، واستكتاب البحوث، كما تتولى تكوين لجان التحكيم، والنظر في آراء المحكمين، واعتماد النشر، ويبدأ العمل من تاريخه".





ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 364 إصابة جديدة بكورونا؛ ليصل الإجمالى إلى 3651 إصابة، و651 متعافى من الوباء و47 حالة وفاة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، عدم تسجيل أى حالات إصابة بين العالقين السعوديين القادمين من مملكة البحرين، وهناك إجراءات مشددة فى المطارات للكشف عن الحالات و للوقاية من انتشار الإصابة.



