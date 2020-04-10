Advertisements

"الشؤون الإسلامية" تشكل لجنة لبحوث كورونا الشرعية

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:12 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتورعبداللطيف آل الشيخ، تشكيل لجنة البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة كورونا، برئاسته وعضوية نائبه، وعدد من وكلاء الوزارة والمختصين.

وأشار آل الشيخ إلى أن تشكيل اللجنة يأتي استشعاراً بأهمية ما يجب على الوزارة أن تقوم به تجاه خطر فيوس كورونا، وحرصاً على إيصال المعلومة الشرعية الصحيحة للمسلمين كافة.

وأضاف عبر "تويتر"، اليوم الجمعة: "تقوم اللجنة بالإعلان للباحثين الراغبين في الكتابة بالموضوع، واعتماد المحاور، وتسمية البحوث المقترحة، ووضع ضوابط للبحوث، واستكتاب البحوث، كما تتولى تكوين لجان التحكيم، والنظر في آراء المحكمين، واعتماد النشر، ويبدأ العمل من تاريخه".

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 364 إصابة جديدة بكورونا؛ ليصل الإجمالى إلى 3651 إصابة، و651 متعافى من الوباء و47 حالة وفاة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، عدم تسجيل أى حالات إصابة بين العالقين السعوديين القادمين من مملكة البحرين، وهناك إجراءات مشددة فى المطارات للكشف عن الحالات و للوقاية من انتشار الإصابة.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد شددت على ضرورة التباعد الاجتماعى للحد من انتشار هذا الوباء، وأن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) تُعد من أهم الإجراءات التي من شأنها التقليل من عدد الإصابات، مؤكدة أن بقاء الناس في منازلهم فيه حماية للمجتمع من انتشار الفيروس.

وأضافت الوزارة فى تصريحات سابقة، أن التزام المجتمع بالإجراءات في هذه المرحلة يُعد أمرا أساسًا، وإجراءً فعّالا لمنع انتقال فيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات العزل المنزلي للمخالطين للحالات الإيجابية حتى تظهر نتائج العينة وحتى تنتهي فترة الحجر الصحي التي تمتد إلى 14يوماً، إلى جانب تقليل الخروج إلى الأماكن العامة وخاصة مواقع التسوق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لجنة شرعية زار بحوث انتشار الفيروس الفيروس كورونا الشؤون الإسلامية الاحترازية 47

أخبار تهمك

بأوامر فايلر.. الأهلي يعيد الثنائي المعار

منذ ساعة و 22 دقيقة

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

منذ حوالي 11 ساعة

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

3 عروض مغرية لنجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

اتحاد الكرة يفاجئ الأهلي بشأن إلغاء الدوري

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مفاجأة.. فايلر يقرر التخلص من 5 لاعبين في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 21 ساعة

الصحة: 17 حالة وفاة و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

منذ حوالي 8 ساعات

أهم أخبار الأهلي اليوم الجمعة 10 / 4 / 2020: الأحمر يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل.. قرار ناري من فايلر.. الأهلي يفتح خزائنه لضم ساحر المهارات

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يفاوض دبابة نيجيرية

منذ 37 دقيقة

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن ضم ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

صفقتان من نار.. الأهلي يوافق على ضم الثنائي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

منذ ساعتين و 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير الشؤون الإسلامية: غلق المساجد مؤقتا ومنع الصلاة عند الضرورة

بعد تخطي الـ750 حالة كورونا.. وزيرة الصحة توجه رسالة مهمة للمصريين (فيديو)

الصحة السعودية: تسجيل 364 إصابة جديدة بكورونا

"الداخلية" تمنع التجول والتنقل والخروج من المنازل في بعض الأحياء

"أمانة جدة" تلزم مراكز التسوق بوضع حاويات مخصصة للقفازات والكمامات

الخارجية السعودية تؤكد تمديد فترة تسجيل المواطنين الراغبين بالعودة للمملكة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:41 م

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

01:45 م

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

08:57 م

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن ضم ثنائي الأهلي

09:27 م

الأهلي يفاوض دبابة نيجيرية

10:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر