Advertisements

عاجل - إصابة دالغليش أسطورة ليفربول بفيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:11 م
دالغليش
دالغليش
تعرض الإسكتلندي كيني دالغليش أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن الريدز في بيانًا له منذ قليل.

وكان دالغلبش الذي أدخل المستشفي هذا الأسبوع، أصيب بفيروس كورونا المستجد، لكن لا تظهر عليه أي عوارض.



وأوضح النادي الإنجليزي في بيان رسمي عبر موقع الألكتروني عبر الإنترنت، أن دالغليش البالغ من العمر 69 عاماً "أدخل المستشفى الأربعاء الثامن من أبريل (نيسان) لمعالجة التهاب".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول دالغليش الفيروس كورونا الإصابة بفيروس كورونا

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يفاجئ الأهلي بشأن إلغاء الدوري

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أهم أخبار الأهلي اليوم الجمعة 10 / 4 / 2020: الأحمر يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل.. قرار ناري من فايلر.. الأهلي يفتح خزائنه لضم ساحر المهارات

منذ أقل من ساعة

بأوامر فايلر.. الأهلي يعيد الثنائي المعار

منذ ساعة و 26 دقيقة

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة: 17 حالة وفاة و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

صفقتان من نار.. الأهلي يوافق على ضم الثنائي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يفاوض دبابة نيجيرية

منذ 41 دقيقة

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

منذ حوالي 12 ساعة

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. فايلر يقرر التخلص من 5 لاعبين في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

3 عروض مغرية لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

منذ ساعتين و 40 دقيقة

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن ضم ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

لبنان: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 15

تفاصيل مرعبة عن أصغر ضحايا كورونا في العالم

ليفربول يعلق على إحتمالية إلغاء الدوري الإنجليزي

عاجل.. إصابة عازف شهير بفيروس كورونا

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الضفة الغربية إلى 83 حالة

أول رد فعل من محمد صلاح بعد إصابة زميله في ليفربول بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:41 م

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

01:45 م

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

08:57 م

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن ضم ثنائي الأهلي

09:27 م

الأهلي يفاوض دبابة نيجيرية

10:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر