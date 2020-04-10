عاجل - إصابة دالغليش أسطورة ليفربول بفيروس كورونا

تعرض الإسكتلندي كيني دالغليش أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن الريدز في بيانًا له منذ قليل.





وكان دالغلبش الذي أدخل المستشفي هذا الأسبوع، أصيب بفيروس كورونا المستجد، لكن لا تظهر عليه أي عوارض.











وأوضح النادي الإنجليزي في بيان رسمي عبر موقع الألكتروني عبر الإنترنت، أن دالغليش البالغ من العمر 69 عاماً "أدخل المستشفى الأربعاء الثامن من أبريل (نيسان) لمعالجة التهاب".