فايلر يصدر قراره بشأن التعاقد مع حارس مرمي جديد

يرفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة التعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد رحيل شريف إكرامي.





وينتهي تعاقد شريف إكرامي مع الأهلي نهاية الموسم حيث وجه النادي الأحمر شكره للحارس على الفترة التي قضاها داخل النادي.





وأبلغ فايلر لجنة التخطيط بعدم الحاجة لحارس مرمى في الموسم المقبل، مفضلا الاعتماد على الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.





وأكد فايلر للجنة التخطيط بأنه من الأفضل أن لا يتواجد ٤ حراس في الفريق وهو ما جعله يرفض التعاقد مع حارس جديد بعد رحيل إكرامي.



