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تشيلسي يقدم صفقة مفاجئة لريال مدريد

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:19 م
بوابة الفجر
منح نادي تشيلسي الإنجليزي فرصة ذهبية لنظيره ريال مدريد للتعاقد مع معشوق زيدان في فترة لاانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب موقع le10sport الفرنسي، فإن تشيلسي مستعد لفتح باب الرحيل أمام لاعب وسط الفريق نيجولو كانتي في الصيف المقبل في حالة وصول عرض مناسب.

واشارت التقارير إلى أن كانتي واحد من اللاعبين الذين يرغب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في التعاقد معهم في الصيف المقبل.

ويحظى كانتي بتقدير كبير داخل باريس سان جيرمان، وكذلك ريال مدريد، حيث يلقى إعجاب ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ونفس الأمر بالنسبة لزين الدين زيدان في ريال مدريد.

كانتي هو أحد العناصر الأساسية لتشيلسي منذ انضمامه في صيف 2016، قادمًا من ليستر سيتي، حيث ساهم في تحقيق لقبين للبريميرليج، بالإضافة إلى الدوري الأوروبي

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