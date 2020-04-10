رابط شغال | خطوات الدخول إلى المكتبة الرقمية study.ekb.eg لاختيار موضوع البحث ومعرفة المناهج

استعرض وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي في فيديو تعليمي نشره لمساعدة الطلبة في عمل البحث العلمي والرد على جميع التساؤولات، وطريقة اختيار الموضوع المناسب للبحث من خلال المنهج المقرر بالكتاب المدرسي حتى فترة تعليق الدراسة، أو البحث عبر المكتبة الرقمية study.ekb.eg لمعرفة الموضوعات المناسبة باستخدام الكلمات البحثية الأكثر اتساقًا مع ما يريده كل طالب.









وتضم المكتبة الرقمية study.ekb.eg محتوى ضخم من الموضوعات والمناهج وذلك الشروحات التي تهم جميع الطلاب وتييسر عليهم المهامك المطلوبة منهم في الفترة المقبلة وعلى رأسها موضوع البحث العلمي المطلوب.





واتخذت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، منها إلغاء امتحانات النقل واستبدالها بمشروع بحث علمي يقدم على الإنترنت، والحصول على موضوع البحث من الكتاب المدرسي أو من خلال المكتبة الرقمية study.ekb.eg التي تعد نافذة قوية وغاية الأهمية.





موضوعات المكتبة الرقمية study.ekb.eg





ألغت الوزارة امتحانات نهاية العام، ونظام اللجان المعتاد حرصًا على سلامة الطلاب والمجتمع من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتستعيض عنه ببحث علمي على المكتبة الرقمية study.ekb.eg ويمكن للطلاب الدخول عليها وجمع كل ما يريدون معرفته قبل عمل البحث وتقديمه للاعتماد، إلى جانب إجراء عمليات تجريبية، أثبتت نجاح التجربة، بشكل كبير وفعال.





المكتبة الرقمية study.ekb.eg واهتمام الكثيرين





وطمأن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، جميع الطلاب وأولياء الأمور، بشأن نجاح أبنائهم مشيرًا إلى عدم وجود رسوب لكل من يقدم البحث العلمي المكتوب جيدًا ومأخوذ من الكتاب المدرسي أو من خلال البحث على المكتبة الرقمية study.ekb.eg .





طرق الدخول إلى المكتبة الرقمية study.ekb.eg





- نوفر لكل طالب إمكانية الدخول إلى المكتبة الرقمية study.ekb.eg بالضغط " هنا ". بالضغط "".





- البحث عبر شبكة الإنترنت على المكتبة الرقمية study.ekb.eg.





المكتبة الرقمية study.ekb.eg وخزائن علمية كبيرة





تشمل المكتبة الرقمية study.ekb.eg مجموعة كبيرة من المناهج والمحتوى الذي يهم كافة الطلبة بمراحل تعليمهم المختلفة من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة، وهي مصدر رئيسي لإعداد البحث المطلوب الذي يعد بديلًا لاختبارات نهاية العام، وهو حل أمثل لتفادي انتشار فيروس "كورونا".





خطوات البحث على المكتبة الرقمية study.ekb.eg





استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، شرحًا توضيحيًا لدخول الطالب إلى المكتبة الرقمية study.ekb.eg والتعامل مع المشروعات البحثية لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، ويوضح كيفية البحث عن المعلومة فى المكتبة الرقمية والتعامل مع عناصر المشروع، لتقديم بحث جيد.







