Advertisements

رئيس "المقاولون العرب" يعلق على انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:29 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إن الشركة ملتزمة بحماية العمال، حيث يتم توزيع 30 ألف كمامة طبية يوميا لحماية العمال لكن بعضهم لا يلتزم بارتدائها، معلقا: "المهندس المدني الذي سأل عنه الرئيس وقت زيارة الموقع كان فوق الكوبري".

وأضاف "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر لبرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON"، مساء الجمعة، أن زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي متكررة وتكون في السابعة صباحا، وكذلك آخر النهار سواء في العاصمة الإدارية أو إنشاء الكباري وفي أوقات غير متوقعة نجد الرئيس يتابع بنفسه.

ونوه، بأن حجم العمل زاد بنسبة 70% خلال أزمة كورونا ولم ينخفض، مشيرا إلى أن الشركة حريصة على تطبيق الإجراءات الوقائية على العمال، حيث يجري قياس درجة الحرارة والعمال مطمئنون، معلقا: "مسيطرون سيطرة كاملة على العاملين".

الجدير بالذكر أنه خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لبعض مواقع المشروعات الإنشائية، انفعل بشدة بسبب عدم ارتداء العمال الكمامة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحمايتهم.

وقال الرئيس: "هو أنا بقول كلام مبيتنفذش؟.. هي الناس دي مش لابسة كمامات ليه؟..والناس دي يوميتها كام، علشان دي لو قعدت في البيت هتاكل منين؟"، متابعا: "أنا هعدي تاني ولو ملقيتش الإجراءات مطبقة هيكون فيه مشكلة كبيرة".

كما صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد بعد ظهر اليوم، بعض مواقع المشروعات الإنشائية.

وقال راضي، في بيان، مساء الخميس: "وفي ضوء ما تلاحظ من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، وجه الرئيس كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة".

ويأتي ذلك حرصًا على سلامة كافة المواطنين، خاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية، واتساقًا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المقاولون العرب الكمامات الفجر السيسي

أخبار تهمك

بأوامر فايلر.. الأهلي يعيد الثنائي المعار

منذ ساعة و 26 دقيقة

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

منذ ساعتين و 40 دقيقة

صفقتان من نار.. الأهلي يوافق على ضم الثنائي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. فايلر يقرر التخلص من 5 لاعبين في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مهم من الصحة بشأن خط سير المشتبه بإصابتهم بكورونا في المستشفيات

منذ حوالي 12 ساعة

اتحاد الكرة يفاجئ الأهلي بشأن إلغاء الدوري

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن ضم ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الموت يُفجع الفنان علي ربيع

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفاوض دبابة نيجيرية

منذ 41 دقيقة

الصحة: 17 حالة وفاة و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يتابع وطلبة "طب" جاهزون.. وزير التعليم العالي يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ حوالي 21 ساعة

أهم أخبار الأهلي اليوم الجمعة 10 / 4 / 2020: الأحمر يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل.. قرار ناري من فايلر.. الأهلي يفتح خزائنه لضم ساحر المهارات

منذ أقل من ساعة

3 عروض مغرية لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أول تحرك من محافظ القاهرة بعد انفعال "السيسي" على أحد القيادات بسبب عمال النظافة

النائب جبالي المراغي: السيسي منحاز دائما للعمال منذ توليه السلطة

"كمامات ومنح".. 6 مواقف إنسانية للرئيس السيسي خلال أزمة كورونا

أول تعليق من "المقاولون العرب" بعد انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

"السيسي حبيب الغلابة".. هاشتاج يتصدر تويتر

"حسيت بفخر".. تعليق محمد هنيدي على توجهيات الرئيس السيسي بارتداء القفازات للعمال

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:41 م

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

01:45 م

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

08:57 م

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن ضم ثنائي الأهلي

09:27 م

الأهلي يفاوض دبابة نيجيرية

10:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر