رئيس "المقاولون العرب" يعلق على انفعال السيسي بسبب كمامات العمال

قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إن الشركة ملتزمة بحماية العمال، حيث يتم توزيع 30 ألف كمامة طبية يوميا لحماية العمال لكن بعضهم لا يلتزم بارتدائها، معلقا: "المهندس المدني الذي سأل عنه الرئيس وقت زيارة الموقع كان فوق الكوبري".





وأضاف "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر لبرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON"، مساء الجمعة، أن زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي متكررة وتكون في السابعة صباحا، وكذلك آخر النهار سواء في العاصمة الإدارية أو إنشاء الكباري وفي أوقات غير متوقعة نجد الرئيس يتابع بنفسه.