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رئيس "المقاولون العرب" يعلق على انفعال السيسي بسبب كمامات العمال
الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:29 م
داليا الحسين
قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إن الشركة ملتزمة بحماية العمال، حيث يتم توزيع 30 ألف كمامة طبية يوميا لحماية العمال لكن بعضهم لا يلتزم بارتدائها، معلقا: "المهندس المدني الذي سأل عنه الرئيس وقت زيارة الموقع كان فوق الكوبري".
وأضاف "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر لبرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON"، مساء الجمعة، أن زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي متكررة وتكون في السابعة صباحا، وكذلك آخر النهار سواء في العاصمة الإدارية أو إنشاء الكباري وفي أوقات غير متوقعة نجد الرئيس يتابع بنفسه.
ونوه، بأن حجم العمل زاد بنسبة 70% خلال أزمة كورونا ولم ينخفض، مشيرا إلى أن الشركة حريصة على تطبيق الإجراءات الوقائية على العمال، حيث يجري قياس درجة الحرارة والعمال مطمئنون، معلقا: "مسيطرون سيطرة كاملة على العاملين".
الجدير بالذكر أنه خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لبعض مواقع المشروعات الإنشائية، انفعل بشدة بسبب عدم ارتداء العمال الكمامة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحمايتهم.
وقال الرئيس: "هو أنا بقول كلام مبيتنفذش؟.. هي الناس دي مش لابسة كمامات ليه؟..والناس دي يوميتها كام، علشان دي لو قعدت في البيت هتاكل منين؟"، متابعا: "أنا هعدي تاني ولو ملقيتش الإجراءات مطبقة هيكون فيه مشكلة كبيرة".
كما صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد بعد ظهر اليوم، بعض مواقع المشروعات الإنشائية.
وقال راضي، في بيان، مساء الخميس: "وفي ضوء ما تلاحظ من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، وجه الرئيس كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة".
ويأتي ذلك حرصًا على سلامة كافة المواطنين، خاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية، واتساقًا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".
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