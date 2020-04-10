أهم أخبار الأهلي اليوم الجمعة 10 / 4 / 2020: الأحمر يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل.. قرار ناري من فايلر.. الأهلي يفتح خزائنه لضم ساحر المهارات

شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 10 أبريل لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والاحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 10 / 4 / 2020:-





فايلر يصدر قراره بشأن التعاقد مع حارس مرمي جديد





يرفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة التعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد رحيل شريف إكرامي.





وينتهي تعاقد شريف إكرامي مع الأهلي نهاية الموسم حيث وجه النادي الأحمر شكره للحارس على الفترة التي قضاها داخل النادي.





وأبلغ فايلر لجنة التخطيط بعدم الحاجة لحارس مرمى في الموسم المقبل، مفضلا الاعتماد على الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.





وأكد فايلر للجنة التخطيط بأنه من الأفضل أن لا يتواجد ٤ حراس في الفريق وهو ما جعله يرفض التعاقد مع حارس جديد بعد رحيل إكرامي.





بأوامر فايلر.. الأهلي يعيد الثنائي المعار





كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موقف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر من عودة المعارين عقب نهاية الموسم.





قال المصدر إن فايلر لم يحسم موقف جميع اللاعبين المعارين ولكنه استقر على عودة الثنائي محمد شريف المعار لإنبي، وأكرم توفيق المعار للجونة.





واضاف المصدر بأن فايلر لم يقرر موقف باقي المعارين، وسينتظر استئناف المسابقة وعودة النشاط الكروي لاتخاذ القرار النهائي في بقية اللاعبين.





3 عروض مغرية لنجم الأهلي





بدأت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي الاستماع للعروض المقدمة للمغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول بعد نهاية اعارته مع فريق الاتفاق السعودي بنهاية الموسم الجاري.





وفتحت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح مناقشات مع فايلر المدير الفني للفريق حول موقف وليد أزارو خاصة بعد وصول الكثير من العروض للاعب.





وتلقى أزارو3 عروض رسمية من أندية خليجية ولكن حتي الآن لم يحسم الأهلي الموقف النهائي من بقاء اللاعب أو بيعه في الصيف المقبل .





وتنتظر لجنة التخطيط قرار فايلر النهائي بشأن مصير المهاجم المغربى الذى رحل من الأهلى فى يناير الماضى للاتفاق لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.





صفقتان من نار.. الأهلي يوافق على ضم الثنائي





استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على ضم لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ووافق فايلر على التعاقد مع ثنائي إنبي أسامة جلال وعلي فوزي لتعزيز خطوط الفريق في الموسم المقبل بعد ظهورهما بشكل جيد مع الفريق البترولي.





ويرغب الأهلي في عقد صفقات تبادلية مع إنبي للحصول على خدمات المدافع أسامة جلال والظهير الأيمن علي فوزي في الصيف.





وينوي الأهلي عرض لاعبين على إنبي في الصفقات التبادلية أمثال الناشئ محمد عبدالمنعم مدافع الفريق، بجانب أحمد الشيخ أو الأنجولي جيرالدو دا كوستا، وحسين السيد، وصالح جمعة.





الصفقة السوبر.. بديل مثالي يقترب من خلافة رمضان صبحي في الأهلي





دخل البرازيلي كينو نجم النادي بيراميدز والمعار لصفوف نادي الجزيرة الإماراتي في دائرة ترشيحات النادي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويرغب الأهلي في ضم كينو في الصيف ليكون بديل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.





وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع القعلة الحمراء بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وكان اللاعب قد أكد على رغبته في الرحيل عن صفوف النادي واستكمال رحلة الاحتراف.





وبدأت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي في تجهيز كافة المعلومات عن كينو لعرضها على السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع بيراميدز لضمه.





ويتواجد كينو في صفوف نادي الجزيرة منذ فترة الانقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادما من صفوف بيراميدز.





وقد شارك كينو في 12 مباراة حتى الآن مع نادي الجزيرة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع 5 أهداف آخرين.





الدبابة الإفريقية يوجه صدمة قوية للأهلي





وجه واحد من نجوم نادي مازيمبي صدمة قوية إلى النادي الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة.





وكان النادي الأحمر قد أظهر في الفترة الأخيرة اهتمام كبير بالتعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.





ولكن كشف موليكا أنه لا يرغب في الانضمام إلى أي نادي عربي أو داخل إفريقيا في الصيف وأنه يفضل الاحترام في الخارج وخوض تجربة جديدة.





وسيبدأ مسئولو لجنة التخطيط بالقعلة الحمراء في البحث عن مهاجم أجنبي جديد في الفترة المقبلة لتدعيم مركز الهجوم في الفريق بالموسم القادم.



