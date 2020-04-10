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أول تعليق من وزير البترول بعد خفض أسعار البنزين 25 قرشا للتر

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:28 م
وزير البترول
وزير البترول

قال طارق الملا وزير البترول، إن اللجنه الخاص بتحديد أسعار الوقود فضلت عدم خفض أسعار النفط بقيمة أكثر من 25 قرشًا رغم أمكانية ذلك بسب انهيار اسعار الطاقة وعدم استقرارها.

 

وتابع" الملا" خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج الحكاية مع عمرو أديب، بالفعل أسعار النفط تهاوت وكان لابد أن يكون هناك خفض قوي ولكن اللجنة رأت أن يتم تخفيض الأسعار بحذر لأن أسواق النفط تشهد حالة من عدم الأستقرار لذلك من الممكن أن ترتفع الأسعار بشكل كبير بعد هذا الأنهيار الغير متوقع  ما يجبرنا  مرة  آخري على رفعها بطريقة لا يتحملها المواطن.


كانت قد  اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019، أخذا فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى يتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.

وفى ضوء الظروف الاستثنائية الغير مسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط ، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.وبناء على ذلك فقد تقرر تعديل سعر بيع البنزين بأنواعه للمستهلك النهائى كما يلى: -

البنزين ٩٥ 8.50جنيه للتر

البنزين ٩٢ 7.50 جنيه للتر.

 البنزين ٨٠  6.25 جنيه للتر.

كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن.وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباحا يوم السبت الموافق 11 ابريل 2020، مع ثبات وعدم تغيير باقى اسعار المنتجات البترولية


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