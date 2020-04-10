الأهلي يفاوض دبابة نيجيرية

تدرس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي التفاوض مع مهاجم إفريقي مميز لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز الخط الهجومي.





ويفكر الأهلي في فتح مفاوضات مع المهاجم النيجيرى بليسينج إليكى مهاجم فريق لوزيرن السويسرى بدلا من بعض المرشحين من الأجانب للرحيل فى الفترة المقبلة.





وتفاوض الأهلي مع اللاعب في يناير الماضي خلال فترة الانتقالات الشتوية ولكن المفاوضات تعثرت في النهاية.



