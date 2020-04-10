Advertisements
الأهلي يفاوض دبابة نيجيرية
الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:40 م
تدرس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي التفاوض مع مهاجم إفريقي مميز لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز الخط الهجومي.
ويفكر الأهلي في فتح مفاوضات مع المهاجم النيجيرى بليسينج إليكى مهاجم فريق لوزيرن السويسرى بدلا من بعض المرشحين من الأجانب للرحيل فى الفترة المقبلة.
وتفاوض الأهلي مع اللاعب في يناير الماضي خلال فترة الانتقالات الشتوية ولكن المفاوضات تعثرت في النهاية.
وكان فايلر قد طلب من النادي التعاقد مع مهاجم قوي بالرغم من ضم الأهلي في الفترة الماضية اللاعب أليو بادجي إلا أنه يرغب في التعاقد مع مهاجم آخر.
الجدير بالذكر أن المهاجم بليسينج إليكى تدرب تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى الحالى، خلال وجوده بالدورى السويسرى.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا