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وفاء عامر لـ"الفجر الفني": هذه مواصفات الممثل الناجح بالنسبة لي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:20 م
وفاء عامر
وفاء عامر
نادين نجدي
كشفت الفنانة وفاء عامر، عن المواصفات التي جعل الممثل ناجح في حياته، ومتقدم في عمله، وقالت أيضاً عن الأشياء التي تميزه عن أي شخص.

وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، قالت: "يجب أن يعمل غلى نفسه، وجتهد كثيراً، يرى الكثير من الأفلام والمسلسلات التي تُعرض في الخارج".

وأضافت "عامر"، حديثها قائلة: "يجب يرى كيف تعمل السينما الأوربية ومناهج التمثيل في الخارج، وهذا ما أفعله في الوقت الحالي، وأنتظر إنتهاء الحذر حتى أسافر إلى روسيا و إنجلترا ومن الممكن أيضاً أمريكا، وسافرت من قبل وإستفدت كثيراً من هذه التجربة".

يُعرض لوفاء عامر حالياً مسلسل "إلا أنا"، الذي شاركت بأول حكاياته بعنوان "بنات موسى"، وشاركها البطولة صبري فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال.

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